Çorum'da sosyal medyada silah teşhir eden 3 kişi gözaltına alındı
Çorum'da sosyal medyada silah teşhir ettiği tespit edilen 3 kişiye ait adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 3 tüfek, 1 tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Çorum'da sosyal medyada silah teşhir ettiği tespit edilen 3 kişiye ait adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 3 tüfek, 1 tabanca ve mermiler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, kentte vatandaşların kanunlara aykırı şekilde silahlanmasını önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Asayiş Şube ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada silahlarla paylaşım yaptığını belirlediği F.B. (30), M.C.B. (23) ve E.B'yi (14) takibe aldı.
Savcılık izninin ardından 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, zanlılara ait adreslerde yaptığı aramada ruhsatsız 3 tüfek ve 1 tabanca ile mermiler ele geçirdi.
Zanlılar hakkında ruhsatsız silah bulundurma suçundan adli işlem başlatıldı.
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