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        Çorum'da sosyal medyada silah teşhir eden 3 kişi gözaltına alındı

        Çorum'da sosyal medyada silah teşhir ettiği tespit edilen 3 kişiye ait adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 3 tüfek, 1 tabanca ve mermiler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:28
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        Çorum'da sosyal medyada silah teşhir eden 3 kişi gözaltına alındı
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        Çorum'da sosyal medyada silah teşhir ettiği tespit edilen 3 kişiye ait adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 3 tüfek, 1 tabanca ve mermiler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, kentte vatandaşların kanunlara aykırı şekilde silahlanmasını önlemeye yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında Asayiş Şube ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada silahlarla paylaşım yaptığını belirlediği F.B. (30), M.C.B. (23) ve E.B'yi (14) takibe aldı.

        Savcılık izninin ardından 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, zanlılara ait adreslerde yaptığı aramada ruhsatsız 3 tüfek ve 1 tabanca ile mermiler ele geçirdi.

        Zanlılar hakkında ruhsatsız silah bulundurma suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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