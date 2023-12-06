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        Laçin Kaymakamı Şimşek'ten engelli bireylere ziyaret

        Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Özel Çorum Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:31
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        Laçin Kaymakamı Şimşek'ten engelli bireylere ziyaret
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        Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Özel Çorum Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

        Şimşek, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı ziyarette, bakım merkezinin yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra bakım merkezindeki engelli bireylerle bir araya gelen Şimşek, çiçek verdi ve çeşitli hediyeler dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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