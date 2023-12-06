Laçin Kaymakamı Şimşek'ten engelli bireylere ziyaret
Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Özel Çorum Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.
Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Özel Çorum Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.
Şimşek, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı ziyarette, bakım merkezinin yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra bakım merkezindeki engelli bireylerle bir araya gelen Şimşek, çiçek verdi ve çeşitli hediyeler dağıttı.
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