Çorum'da kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 45 bin lira ceza kesildi

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.



Devriye görevi yapan polis ekipleri, Çepni Mahallesi Demirciler Sokak'ta şüphelendikleri S.Ü. idaresindeki hafif ticari aracı durdurmak istedi.



Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, kovalamaca sonucu Aynalı 1. Sokak'ta yakalandı. Araçta bulunan B.D. ise yaya olarak kaçıp izini kaybettirdi.



Polis ekiplerince S.Ü'ye, "dur" ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve makas atmak suçlarından 45 bin lira ceza uygulandı.



Ehliyetine daimi olarak el konulan sürücünün aracı trafikten men edilirken, polis ekipleri kaçan B.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.



