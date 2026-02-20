Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'daki tarihi İmaret Aşevi'nden günde 1500 kişiye iftar veriliyor

        Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan tarihi İmaret Aşevi'nde hazırlanan yemekler, iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 18:11 Güncelleme: 20.02.2026 - 18:11
        Çorum'daki tarihi İmaret Aşevi'nden günde 1500 kişiye iftar veriliyor
        Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan tarihi İmaret Aşevi'nde hazırlanan yemekler, iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor.


        Osmanlı padişahlarından 2. Murad döneminde sadrazamlık yapan Koca Mehmet Paşa tarafından 1430 yılında inşa ettirilen imarethanede, geçmişte olduğu gibi bugün de dayanışma geleneği sürdürülüyor.

        Camisi günümüze kadar ulaşan imarethanenin Osmancık Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda yeniden inşa edilen aşevi bölümü, "İmaret Aşevi" adıyla hizmet vermeye devam ediyor.

        Osmanlı'nın son dönemine kadar yoksullara sıcak yemek dağıtılan, özellikle ramazan aylarında iftar ve sahur ikramının yapıldığı imarethanedeki gelenek günümüzde de sürdürülüyor.

        Aşevinde 1500 kişilik 3 çeşit olarak hazırlanan yemek, belediye personeli tarafından her gün iftardan önce 500 haneye ulaştırılıyor.

        Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Güney Mahallesi'ndeki aşevini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

        Duman, AA muhabirine, İmaret Aşevi'nde ilçeye özgü altı asırlık geleneğin yaşatıldığını dile getirdi.

        - Aşevinde 600 yıllık gelenek sürdürülüyor

        Ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayan Duman, şöyle devam etti:

        "Bizi ramazana kavuşturan Rabb'imize şükrederek başlamak istiyorum. Yardımsever insanların varlığı, ramazan ayının en güzel göstergesini aşevinde tezahür etmektedir. Aşevimiz 600 yıllık geleneği olan, her ramazanda ihtiyaç sahipleri ve isteyenlere yemek dağıtan bir yer. Burada bir kültür, gelenek, örf ve adet yaşatılmakta."

        Aşevinin belediye ve diğer kurumların yanı sıra hayırseverlerin katkılarıyla çalıştığını anlatan Duman, "Emeği geçen başta Belediye Başkanımız ve ekibi olmak üzere hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu gelenek daha yüzyıllarca devam eder." ifadesini kullandı.

        Belediye Başkanı Gelgör de hayır sahiplerine teşekkür ederek, "18 personelimiz ve 4 ekibimizle 500 haneye 3 çeşit yemek gönderiyoruz. Vatandaşlarımıza, hayır sahiplerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

