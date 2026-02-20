Kargı'da öğrenciler ihtiyaç sahipleri için ramazan kolileri hazırladı

Çorum'un Kargı ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından yürütülen "İyiliği Paylaş Projesi" kapsamında ihtiyaç sahipleri için 57 ramazan kolisi hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderdiği yazı kapsamında öğrenciler, evlerinden temel gıda malzemeleri getirdi. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin desteğiyle hazırlanan 57 ramazan kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

