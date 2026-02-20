Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Saraçoğlu Çorum'daki kabri başında anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde 2020'de yaşanan ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde anıldı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Fatih Saraçoğlu'nu ölüm yıl dönümünde anmak üzere ilçeye gelen Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli siyasi daire müsteşarı Mario Krebs, Kaymakam Ramazan Polat'ı ziyaret etti.



Ziyaretin ardından Saraçoğlu'nun Hacıkarani Mezarlığında düzenlenen anma töreninde, İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.



Anma törenine İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eftal Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ve İlçe Müftüsü Şuayip Güllü katıldı.







