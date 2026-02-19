Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum Valisi Çalgan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

        Çorum Valisi Ali Çalgan, kentteki şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 21:31 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Valisi Çalgan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum Valisi Ali Çalgan, kentteki şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Valiliğin koordinesinde, "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" temasıyla düzenlenen program, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çorum Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Vali Çalgan, ramazan ayının geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplum için önemli bir yeri bulunduğunu belirtti.

        Ramazan ayının ilk gününde herkesin arzusunun sevdikleriyle birlikte iftar yapmak olduğunu dile getiren Çalgan, "Bizim için en kıymetli olan aziz şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz ve yakınlarıyla beraber iftar açtık. Bu programın özellikle bugüne planlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Ramazan ayının bereketi ve kerameti sonsuz olan bir ay olduğunu vurgulayan Çalgan, "Bu ay inşallah kırgınlıklar bitecek, birbirimize dua edeceğiz. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere zulüm altında olan kim varsa bu zulmün kalkması için dua edeceğiz." diye konuştu.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren bir ay olduğuna dikkati çekerek, "Böylesine mübarek bir ayda ay yıldızlı al bayrağımızın altında bizlere vatan ve bayrak bahşeden aziz şehitlerimizin yakınları ve aziz gazilerimizle beraber bu sofrada bizleri buluşturan Rabb'ime binlerce kez hamdolsun." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtası da konuşmalarında her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını kaydetti.

        İftar programına şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Çorum'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Çorum'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Doğalgaz hattına su borusunu bağladılar: Vatandaşlar hem susuz hem de doğal...
        Doğalgaz hattına su borusunu bağladılar: Vatandaşlar hem susuz hem de doğal...
        Kargı'da fırınlarda ramazan yoğunluğu başladı
        Kargı'da fırınlarda ramazan yoğunluğu başladı
        Oğuzlar Belediyesi ile bir firma arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Oğuzlar Belediyesi ile bir firma arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Yunus Emre İlkokulunda "Bir Tema Bir Kitap" projesi başladı
        Yunus Emre İlkokulunda "Bir Tema Bir Kitap" projesi başladı
        Çorum'da kadınlardan oluşan "Gönülden Ezgiler Korosu" ilk konserine hazırla...
        Çorum'da kadınlardan oluşan "Gönülden Ezgiler Korosu" ilk konserine hazırla...