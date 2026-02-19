Oğuzlar Belediyesi ile bir firma arasında iş birliği protokolü imzalandı

Çorum'da Oğuzlar Belediyesi, çevresel risklerle mücadelede teknolojiyi devreye alarak orman yangınlarının erken tespiti ve su kaynaklarının izlenmesine yönelik bir projeyi hayata geçiriyor.



Proje kapsamında Estonya'da uydu ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren Türk girişimciler tarafından kurulan bir firma, Türkiye'de pilot bölge olarak Oğuzlar ilçesi ve çevresini seçti.



Pilot uygulama doğrultusunda Oğuzlar Belediyesi ile firma arasında iş birliği protokolü, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci tarafından imzalandı.





Protokol kapsamında ilçede uydu ve yapay zeka destekli sistemler kullanılarak orman yangınlarının erken tespiti, risk analizleri ve su kaynaklarının izlenmesine yönelik çalışma başlatılacak.



Proje ile olası yangın risklerinin erken aşamada tespit edilerek ilgili birimlerin hızlı şekilde bilgilendirilmesi, su kaynaklarının düzenli izlenmesiyle de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hedefleniyor.







