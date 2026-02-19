Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da kadınlardan oluşan "Gönülden Ezgiler Korosu" ilk konserine hazırlanıyor

        KEMAL CEYLAN - Çorum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli kadın çalışanlardan oluşan "Gönülden Ezgiler Korosu", Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla vereceği ilk konserine hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:15
        Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Uzun öncülüğünde, kurumdaki kadın çalışanların sosyal hayatlarını geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla koro oluşturuldu.

        Yaklaşık 3 aydır haftada bir gün Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda toplanan kadınlar, koro şefi Fatma Ceylan Keçeli yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

        Koro, ilk konserini Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 7 Mart'ta Buharaevler Kültür Merkezi'nde verecek.

        Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Uzun, AA muhabirine, Kadınlar Günü'nü kutlarken kadınların nefes alacağı, birlikte bir şeyler üreteceği bir alan oluşturmak için koro kurduklarını söyledi.

        Kurumdaki kadınların koro kurma fikrine çok olumlu yaklaştığını belirten Uzun, "Koromuzu kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Türk halk müziği korosu kurduk. Aramızda profesyonel hiç kimse yok. 29 kadının bir araya geldiği, türküler söylediği bir koroyuz." dedi.

        Kadınların hayatın her alanında en güzel işleri yapabileceğine inandığını dile getiren Uzun, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak zor şartlarda çalışıyoruz. Birlikte keyifle çalışabileceğimiz, dayanışabileceğimiz, üretebileceğimiz bir alan oluşturmak istedik. Farklı kurumlarda, pozisyonlarda çalışan arkadaşlarımız var. Varlığımızla hayat kattığımız her şey çok güzel, çok değerli, çok kıymetli. Her yerde en güzel şekilde var olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "Buraya geldiğimizde stres atıyoruz, rahatlıyoruz"

        Koro üyelerinden 10 yıldır psikolog olarak görev yapan Semanur Sarıca da ilkokul ve üniversitede koro çalışmalarına katıldığını, uzun süre ara verdikten sonra tekrar bir koroya dahil olmanın kendisini mutlu ettiğini anlattı.

        Koro çalışmalarının keyifli gittiğini vurgulayan Sarıca, "Tamamen kadınlardan oluşması bizim için rahat ortam sağlıyor. Ayrıca, kadınların öz güvenlerini artırması, kendilerini göstermesi, medeni cesaretlerini ortaya koymaları açısından böyle fırsatlara çok ihtiyaç var." diye konuştu.

        Engelsiz Yaşam ve Bakım Merkezi'nde görevli Saadet Keskin de koroda çok eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirerek, "İşimiz ağır ve stresli ama buraya geldiğimizde stres atıyoruz, rahatlıyoruz. Koro devam ettiği sürece bırakmayı düşünmüyorum. Kadınların hepsinin bu tür etkinliklere katılması gerektiğini düşünüyorum. Çok eğlenceli, stres atıcı, enerji veren etkinlikler bunlar." dedi.


        Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi'nde görevli Nursena Taş ise koroda kimsenin profesyonel olmadığını, amatör heyecanla çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, "Profesyonel değiliz, kendi kendine şarkı söylemeyi seven kadınlar olarak bir araya geldik. Seslerimizin güzel olduğunu, şarkı söylemenin bizi ne kadar rahatlattığını öğrendik. Çalışmalar keyifli gidiyor. Bütün kadınların buraya gelip bizimle birlikte şarkı söylemesini isterim." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

