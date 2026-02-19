Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Osmancık'ta şehit aileleri ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında, Çorum'un Osmancık ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 21:35 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmancık'ta şehit aileleri ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında, Çorum’un Osmancık ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

        Osmancık Kaymakamlığınca Asya Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları aynı sofrada buluştu.

        İlçe Müftüsü Ferhat Koçak’ın yaptığı duanın ardından okunan ezanla birlikte katılımcılar oruçlarını açtı.


        Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, buradaki konuşmasında, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Devletimiz her zaman sizlerin yanındadır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ramazan aylarında bir araya gelerek hem bu mübarek ayın manevi iklimini paylaşıyor hem de gönül birlikteliğimizi pekiştiriyoruz." dedi.

        İftar programına Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Osman Barışmaz, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Çorum Valisi Çalgan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
        Çorum Valisi Çalgan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
        Çorum'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Çorum'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Doğalgaz hattına su borusunu bağladılar: Vatandaşlar hem susuz hem de doğal...
        Doğalgaz hattına su borusunu bağladılar: Vatandaşlar hem susuz hem de doğal...
        Kargı'da fırınlarda ramazan yoğunluğu başladı
        Kargı'da fırınlarda ramazan yoğunluğu başladı
        Oğuzlar Belediyesi ile bir firma arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Oğuzlar Belediyesi ile bir firma arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Yunus Emre İlkokulunda "Bir Tema Bir Kitap" projesi başladı
        Yunus Emre İlkokulunda "Bir Tema Bir Kitap" projesi başladı