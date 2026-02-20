Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        İskilip Kaymakamlığı ile İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 09:45 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:45
        İskilip'te şehit yakınları ve gazilerle iftar programı düzenlendi
        İskilip Kaymakamlığı ile İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.

        İftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Kaymakam Ramazan Polat, ramazanın ilk orucunu birlikte açmanın anlamlı olduğunu söyledi.

        Bu tür programların birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Polat, devletin ve milletin bugünlere şehitler ve kahraman gaziler sayesinde ulaştığını vurguladı.


        Davete katılan misafirlere teşekkür eden Polat, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.



