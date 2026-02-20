Canlı
        Kargı'da okullara ramazan ruhunu yansıtan süslemeler yapıldı

        Kargı'da okullara ramazan ruhunu yansıtan süslemeler yapıldı

        Çorum'un Kargı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Giriş: 20.02.2026 - 14:49 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:52
        Kargı'da okullara ramazan ruhunu yansıtan süslemeler yapıldı
        Çorum'un Kargı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu’nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında okullar, ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde süslendi.

        Etkinlikte öğrencilere ramazan şerbeti ve lokum ikram edilirken, ramazan ayının anlam ve önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.






