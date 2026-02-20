Kargı'da okullara ramazan ruhunu yansıtan süslemeler yapıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu’nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında okullar, ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde süslendi. Etkinlikte öğrencilere ramazan şerbeti ve lokum ikram edilirken, ramazan ayının anlam ve önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.