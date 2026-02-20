Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Şehit Piyade Er Mustafa Uslu için Çorum'da mevlit okutuldu

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 17:35 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Piyade Er Mustafa Uslu için Çorum'da mevlit okutuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde mevlit programı düzenlendi.

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 21 Şubat 2025'te 24 yaşında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için Çukuröz Köyü Camisi'nde cuma namazının ardından mevlit okutuldu.


        Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması

        Benzer Haberler

        Çorum'da hasta ve yaşlılara hijyen paketi
        Çorum'da hasta ve yaşlılara hijyen paketi
        Kargı'da okullara ramazan ruhunu yansıtan süslemeler yapıldı
        Kargı'da okullara ramazan ruhunu yansıtan süslemeler yapıldı
        Kargı'da öğrenciler ihtiyaç sahipleri için ramazan kolileri hazırladı
        Kargı'da öğrenciler ihtiyaç sahipleri için ramazan kolileri hazırladı
        Alaca'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        Alaca'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        Çorum'da kadınlar rölyef sanatıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor
        Çorum'da kadınlar rölyef sanatıyla hem üretiyor hem sosyalleşiyor
        İskilip'te şehit yakınları ve gazilerle iftar programı düzenlendi
        İskilip'te şehit yakınları ve gazilerle iftar programı düzenlendi