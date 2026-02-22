Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da bir restorana silahlı saldırı düzenlendi

        Çorum'da bir restorana, kapalıyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 06:10 Güncelleme:
        Çorum'da bir restorana silahlı saldırı düzenlendi

        Çorum'da bir restorana, kapalıyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        Alınan bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bir restoranın önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından ateş edildi.

        İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay yeri ekiplerince yapılan incelemede cadde üzerinde boş kovanlar tespit edildi.

        Aynı restorana ramazanın ilk gününde de silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

