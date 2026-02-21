Canlı
        Çorum'da okul bahçesinde otomatik tüfekli 2 şüpheli yakalandı

        Çorum'da bir okulun bahçesine ellerindeki otomatik tüfekle giren 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 10:14 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:14
        Çorum'da okul bahçesinde otomatik tüfekli 2 şüpheli yakalandı
        Çorum'da bir okulun bahçesine ellerindeki otomatik tüfekle giren 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Gülabibey Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde ellerinde otomatik tüfek bulunan 2 kişiyi fark etti.

        Polisi gören M.E. (17) ile A.E.K. (18) kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliler, Kafkasevler 7. Sokak'ta bir binaya sakladıkları otomatik tüfekle birlikte yakalandı.

        Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

