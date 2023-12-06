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        Sungurlu'daki trafik denetiminde 17 sürücüye 36 bin 600 lira ceza

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde, kurallara uygun olmadığı belirlenen 17 aracın sürücüsüne 36 bin 600 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:58
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        Sungurlu'daki trafik denetiminde 17 sürücüye 36 bin 600 lira ceza
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde, kurallara uygun olmadığı belirlenen 17 aracın sürücüsüne 36 bin 600 lira para cezası uygulandı.

        Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki farklı noktalarda denetim yaptı.

        Kontrol noktalarında durdurulan araç sürücüleri, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.

        32 araç ile 67 kişinin incelendiği denetimde, trafik güvenliği açısından uygun olmadığı belirlenen 17 aracın sürücüsüne 36 bin 600 lira para cezası uygulandı.

        Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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