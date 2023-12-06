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        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:15
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        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Şükrü M. (20) idaresindeki 34 FGU 338 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy yolu Karacaköy mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile Bahar K. (18) ile Ali B. (36) yaralandı.

        İtfaiye personeli tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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