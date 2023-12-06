Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şükrü M. (20) idaresindeki 34 FGU 338 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy yolu Karacaköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Bahar K. (18) ile Ali B. (36) yaralandı.
İtfaiye personeli tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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