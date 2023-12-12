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        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı

        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:50 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:14
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        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı
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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Söğütlüevler 15. Sokak'ta M.A.K. ile İ.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.T, tabancayla ateş ederek M.A.K'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.A.K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli İ.T. ise polis ekiplerince suç aleti silahla yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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