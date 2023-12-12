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        Çorum'da otomobiliyle baraj gölüne düşen hemşire yüzerek kıyıya çıktı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde otomobiliyle baraj gölüne düşen hemşire, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:24
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        Çorum'da otomobiliyle baraj gölüne düşen hemşire yüzerek kıyıya çıktı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde otomobiliyle baraj gölüne düşen hemşire, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

        Oğuzlar Devlet Hastanesinde görevli hemşire Eda Bozkurt, işe giderken 05 EA 858 plakalı otomobiliyle Çorum-Oğuzlar kara yolu kenarındaki Obruk Baraj Gölü'ne düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bozkurt, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğü baraj gölünde otomobilden çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı. Oğuzlar Belediyesi, jandarma ve sağlık ekiplerince kıyıdan ambulansa taşınan Bozkurt'a ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı.

        Vücudunda yaralanmalar olan ve hipotermi belirtileri gösteren Bozkurt, ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bozkurt, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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