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        Çorum Belediyesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

        Çorum'da terör olaylarına karşı birliktelik mesajı vermek adına vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:41
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        Çorum Belediyesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı
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        Çorum'da terör olaylarına karşı birliktelik mesajı vermek adına vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

        Çorum Belediyesi görevlileri, şehrin Türk bayraklarıyla donatılmasını sağlamak amacıyla Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlarla Türk bayrağı hediye etti.

        Çorum Şehit Aileleri Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Çorum Muharip Gaziler Derneği yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte vatandaşlardan ev ve iş yerlerini bayraklarla donatmaları istendi.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mehmetçiğe moral vermek amacıyla bayrak seferberliği başlattıklarını söyledi.

        Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Aşgın, "Bu zorlu günler, birbirimize daha da sıkı kenetlendiğimiz günlerdir. Bu kenetlenmenin en büyük simgesi şehit kanlarıyla boyanmış al bayrağımızdır. Biz de bu sebeple hemşehrilerimize şanlı Türk bayrağımızı hediye ediyoruz." dedi.

        Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adem Mert ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz de bayrak dağıtımından ötürü Çorum Belediyesine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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