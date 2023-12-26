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        Çorum'da mercek bulutu görüntülendi

        Çorum semalarında mercek bulutu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:11
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        Çorum'da mercek bulutu görüntülendi
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        Çorum semalarında mercek bulutu oluştu.

        Gökyüzünde çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Dodurga ilçesinde görüldü.

        Birçok noktadan görülebilen mercek bulutları yaklaşık 20 dakika sonra kayboldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.

        Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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