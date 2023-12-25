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        Çorum'da evinin mutfağında düşen kişi hayatını kaybetti

        Çorum'da evinin mutfağında düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 21:49 Güncelleme: 25.12.2023 - 21:49
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        Çorum'da evinin mutfağında düşen kişi hayatını kaybetti
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        Çorum’da evinin mutfağında düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre İbrahim Dursun (82), Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’ndeki ikametinin mutfak kısmında düşerek başını çarptı.

        Yakınları tarafından hastaneye getirilen yaşlı kişi acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dursun’un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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