Çorum'da evinin mutfağında düşen kişi hayatını kaybetti
Çorum'da evinin mutfağında düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti.
Çorum’da evinin mutfağında düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre İbrahim Dursun (82), Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’ndeki ikametinin mutfak kısmında düşerek başını çarptı.
Yakınları tarafından hastaneye getirilen yaşlı kişi acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dursun’un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
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