11 araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü takiple yakalandı

ÇORUM'da11 araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki 2 kişi, polisin sıkı takibi ile yakalandı.

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu, K.B. idaresindeki 19 BJ 849 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde kentin farklı noktalarında park halindeki araçlara çarptı. İhbar sonrası harekete geçen polis, aracı Ata Caddesi'nde tespit etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan K.B.'nin kullandığı hafif ticari araç, bu kez polis otosu ile başka araçlara çarptı. Kaçan şüphelilerin peşine düşen polis, Yaydiğin Kavşağı yakınlarında aracı durdurup, K.B. ile A.B.'yi gözaltına aldı. Bu sırada yaya olarak kaçan S.A. ise Çorum- Ankara kara yolunda yakalandı. Şüpheliler ifadeleri için polis merkezine götürülürken, 11 araca zarar verdiği belirlenen sürücü K.B.'ye 38 bin 500 lira ceza uygulandı.