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        11 araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü takiple yakalandı

        ÇORUM'da11 araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki 2 kişi, polisin sıkı takibi ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:44 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:45
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        11 araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü takiple yakalandı
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        ÇORUM'da11 araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki 2 kişi, polisin sıkı takibi ile yakalandı.

        İçerisinde 3 kişinin bulunduğu, K.B. idaresindeki 19 BJ 849 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde kentin farklı noktalarında park halindeki araçlara çarptı. İhbar sonrası harekete geçen polis, aracı Ata Caddesi'nde tespit etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan K.B.'nin kullandığı hafif ticari araç, bu kez polis otosu ile başka araçlara çarptı. Kaçan şüphelilerin peşine düşen polis, Yaydiğin Kavşağı yakınlarında aracı durdurup, K.B. ile A.B.'yi gözaltına aldı. Bu sırada yaya olarak kaçan S.A. ise Çorum- Ankara kara yolunda yakalandı. Şüpheliler ifadeleri için polis merkezine götürülürken, 11 araca zarar verdiği belirlenen sürücü K.B.'ye 38 bin 500 lira ceza uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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