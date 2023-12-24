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        Kamyonun çarptığı şoför öldü; 1 ay önce işe başlamış

        ÇORUM'dasürücüsünün manevra yaptığı hafriyat kamyonu, maden sahasında şoför Ahmet Coşar'a (60) çarptı. 1 ay önce iş başlayan Coşar hayatını kaybetti, kamyon şoförü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:20 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:25
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        Kamyonun çarptığı şoför öldü; 1 ay önce işe başlamış
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        ÇORUM'dasürücüsünün manevra yaptığı hafriyat kamyonu, maden sahasında şoför Ahmet Coşar'a (60) çarptı. 1 ay önce iş başlayan Coşar hayatını kaybetti, kamyon şoförü gözaltına alındı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Dodurga ilçesindeki kömür çıkarılan maden sahasında meydana geldi. Manevra yapan İ.M.'nin kullandığı hafriyat kamyonu, 1 ay önce ocakta şoför olarak çalışmaya başlayan 5 çocuk babası Ahmet Coşar'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Coşar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü İ.M. gözaltına alınırken, cenaze Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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