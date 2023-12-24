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        Çorum Oğuzlar'da kar yağışı etkili oldu

        Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Kayı köyünde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:16
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        Çorum Oğuzlar'da kar yağışı etkili oldu
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Kayı köyünde kar yağışı etkili oluyor.

        Kent merkezinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

        Oğuzlar'ın dağ köylerinden Kayı köyü ise kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı köyde yağış aralıklarla devam ediyor.

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