        Çorum Haberleri

        Çorum'da ramazanda mahalleliyi davulcular değil, gençler uyandırıyor

        Çorum'un Laçin ilçesinde ramazan davulcusu yerine gençler, mahalle sakinlerini isimleriyle seslenerek sahura kaldırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 10:42
        Çorum'da ramazanda mahalleliyi davulcular değil, gençler uyandırıyor

        Çorum'un Laçin ilçesinde ramazan davulcusu yerine gençler, mahalle sakinlerini isimleriyle seslenerek sahura kaldırıyor.

        Merkezde üç mahallesi bulunan ilçede yaklaşık 15 yıldır "ramazan davulcusu" yerine gençler vatandaşları sahur için uyandırıyor.

        Ramazan gecelerinde imsaktan birkaç saat önce sokağa çıkan gençler, önünden geçtikleri evlerin sakinlerine isimleriyle seslenerek onların sahura kalkmalarını sağlıyor.

        Vatandaşlar ise "ramazan davulcusu" geleneğinde olduğu gibi kendilerini sahura kaldıran gençlere ramazan bitiminde harçlık veriyor.

        Lise 12. sınıf öğrencileri Deniz Yıldız ve Ali Efe Şen de bu yıl Fatih Mahallesi sakinlerini sahura kaldırıyor.

        17 yaşındaki Yıldız, AA muhabirine, ramazanda komşularını isimleriyle seslenerek uyandırdıklarını, bu yöntemle yaklaşık 15 yıldır gönüllü gençlerin ramazanda harçlıklarını çıkardığını belirtti.

        Geçmiş yıllarda büyüklerinin yaptığı uygulamayı bu yıl arkadaşıyla birlikte devraldıklarını anlatan Yıldız, "Bu geleneği devam ettiriyoruz. Mahallelilerimiz bize harçlıklar veriyor, biz de bu harçlıkları okul için kullanıyoruz." dedi.

