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        Çorum'da düşme sonucu yaralanan kadın hayatını kaybetti

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde düşerek yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:14
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        Çorum'da düşme sonucu yaralanan kadın hayatını kaybetti
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde düşerek yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre 7 Aralık'ta Balkaya köyünde evinde düşerek yaralanan 82 yaşındaki Aliye Gözalan, yakınları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Gözalan’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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