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        Çorum'da 11 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

        Çorum'da aralarında polis aracının da bulunduğu 11 araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:32
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        Çorum'da 11 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı
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        Çorum'da aralarında polis aracının da bulunduğu 11 araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        K.B. idaresindeki 19 BJ 849 plakalı hafif ticari aracın kentin farklı bölgelerinde araçlara çarparak ilerlediği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        Ata Caddesi'nde tespit edilen araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, başka araçlara ve polis aracına çarptıktan sonra aracını polis ekiplerinin üzerine sürdü. Yaydiğin Kavşağı yakınlarında durdurulan aracın sürücüsü K.B. ile araçta bulunan A.B, polis ekiplerince yakalandı. Yaya olarak kaçan S.A. ise Çorum-Ankara kara yolunda otostop çekerken yakalandı.

        Sürücü K.B'nin olay yerine gelen babası M.B, oğlunun polis ekiplerinin üzerine aracını sürdüğünü öğrenince "Devletin memurundan neden kaçıyorsun, hain misin sen. Kaçsan nereye kaçacaksın. Madem bu oldu, git polise teslim ol, bu kadar insanı oyalıyorsun." diyerek tepki gösterdi.

        Araçtaki 3 kişi ifade işlemleri için Bahçelievler Polis Merkezi’ne götürüldü. 11 araca zarar veren sürücüye 38 bin 170 lira ceza uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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