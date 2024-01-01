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        Çorum'da yolda yürürken rahatsızlanan kişi öldü

        Çorum'da yolda yürürken rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:28 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:37
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        Çorum'da yolda yürürken rahatsızlanan kişi öldü
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        Çorum'da yolda yürürken rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.

        Irak uyruklu Abdullah Ghafoor Raad (25), Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak'ta yürüdüğü sırada yere yığıldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Raad'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Raad'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yakınları, Raad'ın solunum yollarından çeşitli hastalıkları olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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