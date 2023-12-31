Çorum'da öğrenciler 12 şehit için 12 fidan dikti Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenciler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler adına fidan dikti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenciler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler adına fidan dikti.

Sungurlu Fen Lisesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun 12. sınıf öğrencileri, Şehitlik ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler, 12 şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla okul bahçesinde 12 fidanı toprakla buluşturdu.

Fidanların üzerine şehitlerin fotoğrafları da asıldı.

Programda Kur'an tilavetinin ardından şehitlerin ruhu için dua edildi.