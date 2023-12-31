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        Çorum'da öğrenciler 12 şehit için 12 fidan dikti

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenciler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler adına fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:35
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        Çorum'da öğrenciler 12 şehit için 12 fidan dikti
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenciler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler adına fidan dikti.

        Sungurlu Fen Lisesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun 12. sınıf öğrencileri, Şehitlik ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenledi.

        Etkinlikte öğrenciler, 12 şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla okul bahçesinde 12 fidanı toprakla buluşturdu.

        Fidanların üzerine şehitlerin fotoğrafları da asıldı.

        Programda Kur'an tilavetinin ardından şehitlerin ruhu için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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