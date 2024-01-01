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        Dodurga'da polis ekipleri alkol denetimi yaptı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde polis ekipleri sürücülerin alkollü araç kullanmasını engellemek amacıyla denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 08:56 Güncelleme: 01.01.2024 - 08:58
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        Dodurga'da polis ekipleri alkol denetimi yaptı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde polis ekipleri sürücülerin alkollü araç kullanmasını engellemek amacıyla denetim yaptı.

        Dodurga Emniyet Amirliği ekipleri, yılbaşı nedeniyle ilçenin farklı noktalarında şok denetim yaptı.

        Dodurga Caddesi'nde yapılan denetimde ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine alkol muayenesi yaptı.

        Kimlik ve ehliyet sorgulamalarının da yapıldığı denetimlerde sürücüler, alkollüyken direksiyon başına geçmemeleri gerektiği hatırlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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