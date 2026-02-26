Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da barajlardaki su seviyesi 2 yılda yüzde 78,6 azaldı, tasarruf çağrısı yapıldı

        Çorum'da barajlardaki su seviyesinin 2 yılda yüzde 78,6 azaldığı belirtilerek, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da barajlardaki su seviyesi 2 yılda yüzde 78,6 azaldı, tasarruf çağrısı yapıldı

        Çorum'da barajlardaki su seviyesinin 2 yılda yüzde 78,6 azaldığı belirtilerek, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları istendi.


        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kente içme suyu sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranının yüzde 4,78'de kaldığı bildirildi.

        Geçen yılın kurak geçtiği, son dönemde yağışların etkili olmasına karşın barajlardaki kullanılabilir su miktarındaki düşüş eğiliminin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Yeni Hayat Barajı'nda 2026 şubat ayı itibarıyla kullanılabilir su miktarı, son iki yılın verilerine göre yüzde 47,8 azalarak 4 milyon 483 bin metreküp olarak kaydedildi. Barajın doluluk oranı ise yüzde 17,68 seviyesinde gerçekleşti. Çomar Barajı'nda kullanılabilir su miktarı yüzde 44,5 düşüşle 2 milyon 705 bin metreküp olurken, doluluk oranı yüzde 44,36 olarak ölçüldü. Hatap Barajı'nda ölçülen su seviyesi yüzde 101 oranında gerileyerek eksi 55 metreküp olarak kayıtlara geçti. Kullanılabilir rezervlere göre doluluk oranı eksi yüzde 0,50 olarak ölçüldü. Koçhisar Barajı'nda ise kullanılabilir su miktarı yüzde 90,7 azalarak 2 milyon 600 bin metreküpe düştü. Doluluk oranı ise yüzde 1,61 olarak ölçüldü."

        Rezervlerdeki azalmanın sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Toplam rezerv verilerine göre dört barajın kullanılabilir su miktarı Şubat 2024’te 45 milyon 471 bin metreküp seviyesindeyken, Şubat 2025'te 18 milyon 720 bin metreküpe, Şubat 2026 itibarıyla ise 9 milyon 733 bin metreküpe geriledi. Buna göre iki yıllık süreçte toplam rezervde yaklaşık yüzde 78,6 azalma yaşandı. Bu süreçte vatandaşların su kullanımında planlı ve tasarruflu hareket etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!

        Benzer Haberler

        Çorum'da tam buğday tüketimi meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği ekmekler...
        Çorum'da tam buğday tüketimi meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği ekmekler...
        Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 8 şüpheli gözal...
        Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 8 şüpheli gözal...
        Çorum'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen 8 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen 8 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı
        Çorum'da 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı
        Çorum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı
        İçişleri Bakanı Çiftçi, geçmişte görev yaptığı Çorum Valiliği'ni ziyaret et...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, geçmişte görev yaptığı Çorum Valiliği'ni ziyaret et...