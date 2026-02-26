Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı

Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 iş yerine birden fazla kez silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından çalışma başlattı.





Ekipler, saldırıları düzenleyen şüphelilerle bağlantılı olan kişilerin kimliklerini belirledi.



Teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

