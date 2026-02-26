Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı

        Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı

        Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 iş yerine birden fazla kez silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından çalışma başlattı.


        Ekipler, saldırıları düzenleyen şüphelilerle bağlantılı olan kişilerin kimliklerini belirledi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!

        Benzer Haberler

        Çorum'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen 8 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen 8 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı
        Çorum'da 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı
        Çorum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı
        İçişleri Bakanı Çiftçi, geçmişte görev yaptığı Çorum Valiliği'ni ziyaret et...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, geçmişte görev yaptığı Çorum Valiliği'ni ziyaret et...
        İçişleri Bakanı Çiftçi: "Suçu kaynağında kurutacak stratejiler geliştirerek...
        İçişleri Bakanı Çiftçi: "Suçu kaynağında kurutacak stratejiler geliştirerek...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da konuştu:
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da konuştu: