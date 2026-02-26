Canlı
        Çorum Haberleri

        Çorum'da yabani sıklamenler çiçek açtı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şubat ayının son günlerinde yabani sıklamenler çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:49
        Çorum'da yabani sıklamenler çiçek açtı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şubat ayının son günlerinde yabani sıklamenler çiçek açtı.

        Her yıl şubat ayından itibaren açan yabani sıklamenler, doğada renkli bir manzara oluşturdu.


        Koyu yeşil yaprakların arasından çıkan pembe çiçekler, doğaya ayrı bir güzellik kattı.

        Özellikle ormanlık ve kayalık alanlarda görülen sıklamenler, vatandaşların da ilgisini çekti.

        Öte yandan doğadan toplanan sıklamenler, Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı 2026 yılı ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları arasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

