Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Yeni yılın ilk dakikalarında alkollü sürücüye 32 bin 351 TL para cezası uygulandı

        ÇORUM´da 'dur' ihtarından kaçtıktan sonra takip sonucu yakalanan otomobilin sürücüsü H.Ş., 2.20 promil  alkollü çıktı. Sürücüye 32 bin 351 TL idari para cezası uygulandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:10 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni yılın ilk dakikalarında alkollü sürücüye 32 bin 351 TL para cezası uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM´da 'dur' ihtarından kaçtıktan sonra takip sonucu yakalanan otomobilin sürücüsü H.Ş., 2.20 promil  alkollü çıktı. Sürücüye 32 bin 351 TL idari para cezası uygulandı. 

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl dolayısıyla kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar kapsamında, yılın ilk dakikalarında bir otomobil, durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarından kaçarak bölgeden uzaklaşan sürücü H.Ş., takip sonucu Karşıyaka 16´ıncı sokakta ekiplerce durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü H.Ş.'nin, 2.20 promil alkollü olduğu saptandı. Bunun üzerine sürücüye 32 bin 351 TL idari para cezası uygulandı. Yeni yılın ilk dakikalarında ceza uygulanan sürücüye polis alkollü araç kullanmanın tehlikelerini anlattı. Sürücü H.Ş., Bahçelievler Polis Merkez Amirliğine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        2024'e ilk merhaba
        2024'e ilk merhaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler

        Benzer Haberler

        Iraklı genç kaldırımda ölü bulundu
        Iraklı genç kaldırımda ölü bulundu
        Kayıp halı tartışmasında komşusunu bıçakladı
        Kayıp halı tartışmasında komşusunu bıçakladı
        Çorum'da öğrenciler 12 şehit için 12 fidan dikti
        Çorum'da öğrenciler 12 şehit için 12 fidan dikti
        İskilip Belediyesi tekstil atölyesi kuruyor
        İskilip Belediyesi tekstil atölyesi kuruyor
        Traktördeki 15 yaşındaki sürücü, polisin takibi ile yakalandı
        Traktördeki 15 yaşındaki sürücü, polisin takibi ile yakalandı
        Çorum'da kolunu makineye kaptıran genç yaralandı
        Çorum'da kolunu makineye kaptıran genç yaralandı