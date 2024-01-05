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        Çorum'da otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

        Çorum'da aracın orta refüje çarparak karşı şeride geçtiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:28
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        Çorum'da otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da aracın orta refüje çarparak karşı şeride geçtiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Ümit A. (33) idaresindeki 05 ACK 379 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Burunçiftlik Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra yolun karşısına geçti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Ferhat U. (33) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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