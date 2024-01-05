Çorum'da otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

Çorum'da aracın orta refüje çarparak karşı şeride geçtiği kazada 2 kişi yaralandı.

Ümit A. (33) idaresindeki 05 ACK 379 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Burunçiftlik Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra yolun karşısına geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ferhat U. (33) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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