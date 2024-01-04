Işıkta bekleyen araçlara çarpmamak için şoför manevra yaptı; TIR, refüje çıktı
ÇORUM´da freni arızalandığı öne sürülen, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, refüje çıktı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.
ÇORUM´da freni arızalandığı öne sürülen, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, refüje çıktı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, Samsun- Ankara kara yolu Buharaevler Kavşağı´nda meydana geldi. Gürcistan'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı TIR'ın iddiaya göre freni arızalandı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için Zoidze´nin manevra yaptığı TIR, refüje çıkıp durdu. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.
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