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        Işıkta bekleyen araçlara çarpmamak için şoför manevra yaptı; TIR, refüje çıktı

        ÇORUM´da freni arızalandığı öne sürülen, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, refüje çıktı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:55
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        Işıkta bekleyen araçlara çarpmamak için şoför manevra yaptı; TIR, refüje çıktı
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        ÇORUM´da freni arızalandığı öne sürülen, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, refüje çıktı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.

        Kaza, Samsun- Ankara kara yolu Buharaevler Kavşağı´nda meydana geldi. Gürcistan'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı TIR'ın iddiaya göre freni arızalandı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için Zoidze´nin manevra yaptığı TIR, refüje çıkıp durdu. Kaza, mobese kameralarına yansıdı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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