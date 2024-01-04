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        Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı; o anlar kamerada

        ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iş yerine daldı. Sürücü otomobiliyle kaçarken, kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:13 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:15
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        Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı; o anlar kamerada
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        ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iş yerine daldı. Sürücü otomobiliyle kaçarken, kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaza, akşam saatlerinde Osmancık ilçesi Kızılırmak Mahallesi, Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. S.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu cadde üzerindeki sigortacılık ve otomotiv faaliyetleri yapan iş yerine girdi.

        Kaza sonrası sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçarken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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