Çorum'da balkondan düşen kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde balkondan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İbrahim Ö. (67), Turan Mahallesi 3. Cadde'de 1. kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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