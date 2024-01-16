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        Çorum Adalet Sarayı çalışanları kan bağışında bulundu

        Çorum Adalet Sarayı'nda görevli hakim, savcı ve idari personel kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:01
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        Çorum Adalet Sarayı çalışanları kan bağışında bulundu
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        Çorum Adalet Sarayı'nda görevli hakim, savcı ve idari personel kan bağışında bulundu.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay Çorum Şubesince adliye çalışanlarına yönelik kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Kampanya kapsamında Kızılayın gezici kan toplama aracıyla, adliye bahçesinde kan bağışı alındı.

        Bu kapsamda Başsavcı Ahmet Bektaş da adliyede görevli hakim, savcı ve idari personelle kan bağışında bulundu.

        Bektaş, gazetecilere, kan bağışının önemli bir görev olduğunu söyledi.

        Kızılayın kan stoklarına katkı sağlamak istediklerini belirten Bektaş, "Kan bağışçısı olmak, toplumsal duyarlılık adına oldukça önemli. Ülkemizde kan bağışı konusunda son zamanlarda düşüş olduğu söyleniyor. Kan ihtiyacımız hat safhada. Biz de Çorum Adliyesi olarak buna katkıda bulunmak için tüm birimlerimizle kan bağışında bulunuyoruz." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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