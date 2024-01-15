İskilip Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

İskilip Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeyle birlikte belediye bünyesindeki 2 şirkette görevli 101 taşeron işçinin maaşı yaklaşık yüzde 90 artışla 13 bin 400 liradan 25 bin liraya yükseltildi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ile Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, İskilip İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen törenle iş sözleşmesini imzaladı.

Sülük, burada yaptığı konuşmada, iyi bir sözleşmeye imza attıklarını söyledi.

Sülük, "Türkiye'de bir ilke imza atarak işçilerimizin maaşına yüzde 90 zam yaptık. Çünkü arkadaşlarımız aldıkları paranın her kuruşunu hak ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sendika Başkanı Şen ise iki gün süren görüşmelerin ardından anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Belediye Başkanımız kıt imkanları zorlayarak yüzde 90 oranında zam yapıldı. Yeni dönemde daha iyi toplu sözleşmelerin olacağına inanıyorum." diye konuştu.