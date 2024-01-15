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        Çorum'da park halindeki otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrikli bisikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:44
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        Çorum'da park halindeki otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrikli bisikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Sudenaz Ç'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Savak Köprüsü yakınlarında park halindeki otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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