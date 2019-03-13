Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Atletico Madrid'i evinde 3-0 mağlup ederken adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. İtalya devine tur biletini ise Cristiano Ronaldo getirdi.

Maçta tam 3 gol atan Portekizli yıldız Juventus'u çeyrek finale taşırken maç sonrasında da olay bir gönderme yaptı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, 2-0 kazandıkları ilk maçta olay bir gol sevincine imza atarken maç sonrasında Juventus ve taraftarlarından özür dilemiş, "O hareketi Juventus'a yapmadım" ifadelerini kullanmıştı.

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo ise maçtan sonra taraftarının yanına giderek Simeone'ye benzer bir hareketle galibiyeti kutladı. Ronaldo'nun bu sevinci kısa sürede gündeme oturdu!