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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Crowdstrike güncellemesi, 8.5 milyon Microsoft cihazını etkiledi - Teknoloji Haberleri

        Mavi ekran krizinin ardından açıklamalar, Musk: Crowdstrike'ı sildik!

        CrowdStrike'ın yazılım güncellemesi, dünya genelinde milyonlarca Microsoft cihazında sistem sorunlarına yol açtı. Microsoft, Azure altyapısını hızlandırmak için bir çözüm geliştirdiğini duyurdu. Önde gelen teknoloji firmalarının sahibi Elon Musk da yaptığı bir açıklamada X'in sistemlerinden Crowdstrike yazılımını sildiklerini açıkladı. Peki mavi ekran krizi neden ortaya çıkmıştı, süreç nasıl ilerledi, bundan sonra bizi neler bekliyor? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 21.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:09
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        Mavi ekran krizinin ardından...
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        Geçtiğimiz haftaya teknoloji dünyasında yaşanan global kesinti damga vurdu. Crowdstrike isimli antivirüs sistem sağlayıcısının yayınladığı güncelleme ile Microsoft tabanlı cihazlar çalışmayı durdurdu. Bu kesintide Microsoft'un cloud (bulut) sistemleri devre dışı kalırken, hizmet sağladığı şirketler de verilerine erişim problemi ile karşı karşıya kaldılar.

        Dünyada 'Mavi ekran krizi' olarak görülen bu teknolojik çöküntü sebebiyle, havayolu şirketleri, bankalar, sağlık sektörü, araç muayene istasyonları gibi birçok farklı sektör etkilendi. Microsoft'tan yapılan açıklamada dünya çapında yaşanan bu teknoloji kesintisinin, siber güvenlik firması CrowdStrike’ın yazılım güncellemesi nedeniyle yaklaşık 8.5 milyon Microsoft cihazını etkilediği belirtildi.

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        "AZURE ALTYAPISINI HIZLANDIRMAK İÇİN ÇÖZÜM GELİŞTİRİLİYOR"

        Microsoft, yayınladığı blog yazısında, “CrowdStrike’ın güncellemesinin 8.5 milyon Windows cihazını, yani tüm Windows makinelerinin yüzde birinden daha azını etkilediğini tahmin ediyoruz” dedi.

        CrowdStrike, sektörün en büyük operatörlerinden biri olarak biliniyor ve güncellemesi, uçuşların durmasına, yayıncıların yayından düşmesine ve müşterilerin sağlık veya bankacılık gibi hizmetlere erişememesine neden olan sistem sorunlarını tetikledi. Microsoft, Azure altyapısını hızlandırmak için CrowdStrike ile birlikte bir çözüm geliştirdiğini belirtti.

        Bu olay, teknoloji ekosisteminin ne kadar birbirine bağlı olduğunu ve yazılım güncellemelerinin ne kadar geniş çaplı etkiler yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Microsoft, müşterilerine teknik rehberlik ve destek sağlayarak kesintiye uğrayan sistemleri güvenli bir şekilde yeniden çevrimiçi hale getirmeye odaklandığını ifade etti

        Microsoft’un açıklamasında "Yüzde küçük olsa da, geniş ekonomik ve toplumsal etkiler, birçok kritik hizmeti çalıştıran işletmeler tarafından CrowdStrike kullanımını yansıtıyor" ifadelerini yer verildi.

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        Microsoft, CrowdStrike'ın Microsoft'un Azure altyapısının bir düzeltmeyi hızlandırmasına yardımcı olacak bir çözüm geliştirmeye yardımcı olduğunu söyledi ve Amazon Web Services ve Google Cloud Platform ile birlikte çalıştığını ve Microsoft'un sektör genelinde gördüğü etkiler hakkında bilgi paylaştığını da sözlerine ekledi.

        MICROSOFT VE CROWDSTRIKE HİSSELERİ DÜŞTÜ

        Dünyayı etkileyen kesintinin ardından CrowdStrike hisseleri de düşüşe geçti. Şirketin hisseleri, ABD borsa öncesi işlemlerde yüzde 20 düşüş yaşamıştı.

        Microsoft Azure ve Microsoft 365 uygulama paketini etkileyen sorunların bildirilmesi sonrası piyasa öncesi işlemlerde Microsoft hisseleri de yüzde 2 geriledi.

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        MUSK: CROWDSTIKE’I SİLDİK

        Konu ile ilgili X hesabı üzerinden açıklamalar yapan Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, “CrowdStrike’ı tüm sistemlerimizden sildik” ifadesini kullandı. Ayrıca, bu kesintinin otomotiv tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açtığını belirtti. Musk, “Ne yazık ki tedarikçilerimizin ve lojistik şirketlerimizin çoğu bunu kullanıyor” dedi.

        Diğer yandan, Amazon Web Services (AWS) da bir açıklama yaparak, “CrowdStrike güncellemesi nedeniyle bazı hizmetlerimizde kısa süreli kesintiler yaşandı, ancak şu anda tüm sistemlerimiz normal çalışıyor” dedi. Google Cloud ise, “Müşterilerimizin güvenliği ve hizmet sürekliliği bizim için önceliklidir. Bu tür olaylardan ders çıkararak sistemlerimizi daha da güçlendireceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı.

        SİBER SALDIRI OLABİLİR Mİ?

        Yaşanan bu olay, teknolojinin gelişirken ve hayatımızda her geçen gün daha önemli bir yer kaplarken aynı zamanda tek bir ufak krizde tüm hayatı felç de edebileceğinin bir kanıtı oldu denilebilir. Teknoloji ekosisteminin ne kadar birbirine bağlı olduğunu ve yazılım güncellemelerinin ne kadar geniş çaplı etkiler yaratabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bununla birlikte dünya çapında komplo teorileri de gündeme geldi. Bu güncellemenin içerisinde bir kötü amaçlı yazılım olabilmesi ve bunun aslında her ne kadar şirketler olmadığını açıklasa da gizli bir siber saldırı olabileceği de kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

        Bunun bir siber saldırı olması durumunda, çöküntü yaşayan şirketlerin bulut sistemlerinde sakladıkları verilerin sızıp sızmadığı, bu şirketlerle işlem yapan ya da ortak olan kişilerin verilerinin DarkWeb'e düşüp düşmeyeceği de esas soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Crowdstrike ve Microsoft bunun şu an için bir siber saldırı olmadığını açıklamış olsa da bu denli dünya çapında yankı uyandıran bir kesintinin veri sızıntılarına sebep olma ihtimali de büyük bir olasılık.

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