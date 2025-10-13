Çubuk'ta üniversitelilere destek için kermes

Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği (ÇEGED) Başkanı Hatice Erkan, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dernek binasında yaptığı açıklamada, eğitime katkı sunmak ve öğrencilere destek olmak için yıllardır gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Erkan, "2008 yılında kurduğumuz derneğimizle, bugüne kadar 1000’in üzerinde öğrencimize burs sağladık. Bu yıl da 87 öğrencimize destek vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burslarımızın sürdürülebilirliği için halkımızı bu kermese davet ediyoruz. Her katkı, bir öğrencimizin geleceğine umut olacak" dedi.

"Bir Çocuk Yetişir, Dünya Değişir" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Erkan, eğitimin toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizler, yetim, öksüz, dar gelirli ya da ailesinden destek göremeyen öğrencilerimize sahip çıkmayı görev biliyoruz. Amacımız, gençlerimizin eğitimlerine ara vermeden, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak. Her çocuk doğuştan anne babasına emanettir, fakat yetim ve yoksul çocuklar tüm topluma emanettir." diye konuştu.