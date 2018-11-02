Çukur 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz Pazartesi günü ekrana gelen 40. bölümün ardından Çukur izleyicileri yeni bölümde yaşanacakları merak ediyor. Öte yandan yeni bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Çukur 41. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Çukur 41. bölüm fragmanı...
"SAADET ABLAM KURTARDI BENİ"
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Cumali’nin Akşın’la buluşmasının ekrana geldiği duygusal tanıtımda Akşın’ın “Kilerin camından girdim içeri. Saadet ablam kurtardı beni!” sözleri üzerine Vartolu neye uğradığını şaşırıyor. Yamaç ve Medet, Akşın’ın sözlerine inanmazken Vartolu, Saadet için harekete geçiyor. Karakuzuların evine giren Vartolu’nun, Saadet’i aradığı anlar merak uyandırıyor.
ÇUKUR 40. BÖLÜM ÖZETİ
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 7. bölümünde (Çukur 40. bölüm) sadece Cumali’yi kurtarması gerekirken bir de Vartolu ve Medet’i kurtarmak zorunda kalan Yamaç, tüm kontrolü eline alarak harekete geçti. Celasun, Metin ve Kemal’in de yardımıyla Cumali’yi kurtaran Yamaç, ağabeyinin yeni bir hata yapmasını engellemek ve Vartolu’yu kurtarabilmek için Çeto’yu serbest bıraktı. Meliha’nın sözlerini dinleyerek babası İdris’e yakınlaşmaya çalışan Selim, İdris ile Sultan’ın çevresinden bir an bile ayrılmadı. Babasına yardımcı olmaya çalışan Selim’in İdris ile karşı karşıya geldiği an ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşattı. Final sahnesinde Karakuzulardan Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç’ın nasıl bir hamlede bulunacağı heyecanla beklenecek.
ÇUKUR NE ZAMAN?
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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