Çukur'un sezon finali bölümünde Karaca’yla birlikte çatıları Çukur erkekleri yerine kadınların devraldığı sahne büyük beğeni toplarken, baba-oğlun karşı karşıya kaldığı anlar izleyenleri derinden etkiledi. Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris’in canını isteyen Yücel, ikiliden çok zor bir tercih yapmasını istedi. Duyulan silah sesi “Yamaç ve İdris’e ne olacak?” sorusunu akla getirirken, yeni sezona duyulan merakı arttırdı.





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