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Çukur 2. sezon finali fragmanı: Çukur’da kimler kalacak, kimler gidecek?

Çukur 2. sezon finalini bu akşam yapacak. Nefes kesen bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen Çukur'da bu akşam ayrıca gala da yapılacak. Dizinin sezon finalinde yaşanacak gelişmeler her şeyin değişmesine neden olacak. İşte Çukur 67. sezon finali bölümü fragmanı

Çukur

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

ÇUKUR 2. SEZON 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? (SEZON FİNALİ)

Çukur bu akşam sezon finaliyle ekrana gelecek. Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak.

Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.

 “Çukur” merakla beklenen sezon finaliyle bu akşam saat 20.30’da Show TV’de!

 

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