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HaberlerTelevizyon"Çukur"un 4. sezon 2. bölüm tanıtımları: Cumali, Çukur'da yeni bir devir açıyor!
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Cumali, Çukur'da yeni bir devir açıyor!

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor

Necip Memili
HABERTURK.COM

Çukur bu akşam 4. sezonun 2. bölümüyle ekrana gelecek. Çukur sokakları Yamaç’ın vurulma haberiyle çalkalanırken Koçovalıları bekleyen tek kötü haber bu olmayacak.

Bütün aile önce Cumali’nin Yamaç’ı vurduğunu öğrendiğinde sonra da Cumali'nin söylediği gerçeklerle bir kez daha sarsılacak.

Yamaç’ın vurulmasını bir fırsat olarak değerlendiren Cengiz Erdenet Arık’la işlerine devam edecek ancak bu kez yollarına hiç beklenmedik, gizemli biri tarafından taş konulacak.

Yamaç sürpriz bir isim tarafından kaçırılıp iyileştirilirken Cumali, Çukur’da yeni bir devir açtığını ilan edecek. Koçovalılar yeni haberlere alışmaya çalışırken Karaca kendi kaderini çizmeyi seçecek ve Azer’le birlikte hayatlarını değiştirecek bir karar alacaklar.

Yamaç mahallesinin artık onun mahallesi, evinin artık onun evi olmadığını fark ettiğinde vereceği karar merak konusu olacak.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 4. sezon 2. bölüm tanıtımları:

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