Cumali, Çukur'da yeni bir devir açıyor!

"Onlar 'bazı ünlüler', biz normal insanlarız"

HABERTURK.COM

Çukur bu akşam 4. sezonun 2. bölümüyle ekrana gelecek. Çukur sokakları Yamaç’ın vurulma haberiyle çalkalanırken Koçovalıları bekleyen tek kötü haber bu olmayacak.

Bütün aile önce Cumali’nin Yamaç’ı vurduğunu öğrendiğinde sonra da Cumali'nin söylediği gerçeklerle bir kez daha sarsılacak.

Yamaç’ın vurulmasını bir fırsat olarak değerlendiren Cengiz Erdenet Arık’la işlerine devam edecek ancak bu kez yollarına hiç beklenmedik, gizemli biri tarafından taş konulacak.

Yamaç sürpriz bir isim tarafından kaçırılıp iyileştirilirken Cumali, Çukur’da yeni bir devir açtığını ilan edecek. Koçovalılar yeni haberlere alışmaya çalışırken Karaca kendi kaderini çizmeyi seçecek ve Azer’le birlikte hayatlarını değiştirecek bir karar alacaklar.

Yamaç mahallesinin artık onun mahallesi, evinin artık onun evi olmadığını fark ettiğinde vereceği karar merak konusu olacak.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 4. sezon 2. bölüm tanıtımları: