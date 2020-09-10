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Çukur yeni bölüm fragmanı: Çukur 95. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Çukur yeni sezon ilk bölümü yayınlandıktan sonra yeni bölüm fragmanı heyecanı başladı. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, dün akşam yayınlanan bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesine oturan dizide çarpıcı gelişmeler yaşandı. Finalde, Yamaç'ın babasını vurduğunu öğrenen Cumali'nin sinir krizi geçirip Yamaç'ı vurması herkesi şoke etti. Çukur 95. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte o fragman...

Çukur yeni bölüm fragmanı

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen fenomen dizi Çukur, yayınlanan heyecan dolu bölümüyle yeni sezona merhaba dedi. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bölüme Sabahat Akkiraz ve Koçovalı kardeşlerin buluşması damga vurdu. Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in kozlarını paylaştığı anlar ise nefesleri kesti.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un ekrana gelen bölümünde Arık ve Seren, Yamaç'ın İdris'i vurduğu görüntüleri Cumali'ye verdi.

Yamaç'ın babasını vurduğunu öğrenen Cumali sinir krizi geçirirken, iki kardeşin yüzleştiği anlarda heyecan giderek arttı. Finalde ise Cumali'nin Yamaç'ı vurmasıyla herkes şoke oldu.

DÜNYA SOSYAL MEDYADA #ÇUKUR’U KONUŞTU!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 6.04 izlenme oranı (rating),16.74 izlenme payı (share) ile birinci olurken, ABC1 20+'da 6.69 izlenme oranı (rating),16.62 izlenme payı (share),AB'de 4.74 izlenme oranı (rating),12.38 izlenme payı (share),elde etti.

#ÇukurS4 etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat dünyada ise 6 saat TT listesinde kaldı. #ÇukurS4 etiketiyle İspanya'da da TT listesine giren dizi başarısıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

VARTOLU HAPİSTEN ÇIKTI!

Emir'in Erdenetler ile ilgili yakaladığı önemli bilgiler beraberinde büyük sorunlar getirdi. Cengiz Erdenet'in kendi adamı Fazıl'ı konuşturan Emir, öğrendiklerini haber yapınca Erdenetler bu durum karşısında harekete geçti.

Cengiz Erdenet, Fazıl'ı ve ailesini acımasızca öldürürken, Arık da Emir için harekete geçti.

Vartolu'nun hapisten çıktığı, Yamaç'ın onu davul zurnayla karşıladığı sahneler izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Yamaç, Cumali ile sonunda konuşabilmeyi başarırken, Damla'nın bebeğinden kendi elleriyle vazgeçtiğini öğrenen Yamaç bir yıkım daha yaşadı.

YAMAÇ KOÇOVALI VE ARIK BÖKE ERDENET KOZLARINI PAYLAŞTI!

Arık, Emir'i öldürüp cesedini de Çukur'a astırınca Yamaç öfkeden deliye döndü. Bütün bu olanların sonucunda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet kozlarını paylaşırken, aksiyon dolu dövüş sahneleri nefesleri kesti.

Emir'in topladığı bilgilerden yola çıkan Yamaç, Erdenetlere tuzak kurarak tırlardaki uyuşturucularına el koydu. Yamaç'ın yaptıkları karşısında etkilenen Cengiz Erdenet herkesi şaşırtan bir teklifte bulundu.

Bölüme damgasını vuran Sabahat Akkiraz ve Koçovalı kardeşlerin buluşmasında Yamaç'ın babalarla ilgili söylediği sözler duygu dolu anlar yaşattı.

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